Умар пошутил над Хабибом: «Называйте меня просто “Орлом”, а он — “Старый Орел”

«Как меня лучше называть? Думаю, 19 января я заслужу титул “Орел”. Больше не “Молодой Орел”, а просто “Орел”. А Хабиб — “Старый Орел”, — сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов, который 19 января подерется с Мерабом Двалишвили.