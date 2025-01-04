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Умар пошутил над Хабибом: «Называйте меня просто “Орлом”, а он — “Старый Орел”

«Как меня лучше называть? Думаю, 19 января я заслужу титул “Орел”. Больше не “Молодой Орел”, а просто “Орел”. А Хабиб — “Старый Орел”, — сказал боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов, который 19 января подерется с Мерабом Двалишвили.

Источник: Спортс"

Мераб объяснил, что понимает под неуважением Умара к нему и Грузии: Нурмагомедов назвал его фейковым чемпионом и упомянул грузинскую пословицуУмар — о бое с Двалишвили: «Было бы наглостью назвать это легкими деньгами. Мераб хорош».