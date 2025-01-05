«Ислам бы никогда меня не финишировал!» Интервью бразильца, который нокаутировал Махачева, а теперь помогает Царукяну

«Мы уже до боя знали, что он [Махачев] постоянно идет вперед. Мой тренер по боксу сказал мне: “Мужик, ты должен постоянно двигаться, и когда ты прочувствуешь его тайминг, встретить накрывающим ударом, через руку”. И когда бой начался, я сразу начал двигаться, двигаться, двигаться. Видел, что он хотел пройти мне в корпус и перевести. Через какое-то время уже четко понимал все движения Махачева, когда он стартовал, что он хотел. Тренер кричал мне из угла: “Пора встречать, когда он пойдет вперед с ударом!” Какое-то время я не мог четко подловить момент его движения вперед, но в итоге подловил. Удар зашел не то чтобы очень сильно, но зато попал в такую часть лица, под носом в челюсть, что ни при каких раскладах нельзя было не упасть. Я успел еще раз ударить на земле, и вмешался рефери», — так описывал тот поединок Мартинс в интервью YouTube-каналу PVT.