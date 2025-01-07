Немкову снова «скармливают» ветерана. Бой с Нганну — несбыточная мечта

Кроме того, Нганну пока не совсем понимает, чего именно он хочет дальше. Например, несколько раз подряд Хищник заявил, что вновь может вернуться в профессиональный бокс. Прошлый заход привёл к тому, что Фрэнсис на протяжении длительного времени вообще не появлялся в октагоне. Вот и теперь пауза Нганну в смешанных единоборствах может затянуться. Тогда Немкову придётся довольствоваться такими проходными поединками с «пробитыми» ветеранами. Сложно даже поверить в то, что Тимоти поставит россиянина в тупик.