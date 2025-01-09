25 января на турнире PFL в Дубае Нурмагомедов подерется с ирландским бойцом Полом Хьюзом.70 фактов об Исламе Махачеве: сломал Хабибу два ребра, перенес операцию на сердце, работал охранником.
Усман готовится к бою с Хьюзом без Хабиба: «Были проблемы с визой, решил не лететь в США»
«У меня были проблемы с визой. Я получил ее поздно, принял решение не лететь в США. Если бы полетел, то пришлось бы проходить акклиматизацию, потерял бы 10 дней. А я не хочу терять время. Поэтому принял решение остаться в Дагестане», — сказал Усман Нурмагомедов.