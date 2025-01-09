Усман готовится к бою с Хьюзом без Хабиба: «Были проблемы с визой, решил не лететь в США»

«У меня были проблемы с визой. Я получил ее поздно, принял решение не лететь в США. Если бы полетел, то пришлось бы проходить акклиматизацию, потерял бы 10 дней. А я не хочу терять время. Поэтому принял решение остаться в Дагестане», — сказал Усман Нурмагомедов.