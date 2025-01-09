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Махачев обвинил UFC в плохом выступлении против Волкановски: «Это сумасшествие»

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поделился воспоминаниями о первом титульном поединке против австралийца Александра Волкановски.

Источник: Getty Images

В феврале 2023 года Махачев победил Волкановски единогласным решением судей на турнире в Перте (Австралия).

«Почему я плохо выглядел в том бою? У нас было плохое восстановление после взвешивания. Все было неправильно в том бою, потому что мы летали в Австралию. Они сделали начало турнира в 5 утра по местному времени, чтобы было удобно зрителям в США. Это сумасшествие. Они не дали нам нормально восстановиться. Волкановски не нужно было восстанавливаться, потому что он полулегковес. Для меня это был плохой день», — заявил Махачев в интервью Деметриусу Джонсону.

19 января Ислам Махачев проведет титульный бой UFC в легком весе против россиянина Армана Царукяна на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).