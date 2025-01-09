Махачев обвинил UFC в плохом выступлении против Волкановски: «Это сумасшествие»

«Почему я плохо выглядел в том бою? У нас было плохое восстановление после взвешивания. Все было неправильно в том бою, потому что мы летали в Австралию. Они сделали начало турнира в 5 утра по местному времени, чтобы было удобно зрителям в США. Это сумасшествие. Они не дали нам нормально восстановиться. Волкановски не нужно было восстанавливаться, потому что он полулегковес. Для меня это был плохой день», — заявил Махачев в интервью Деметриусу Джонсону.