Махачев обвинил UFC в плохом выступлении против Волкановски: «Это сумасшествие»

В феврале 2023 года Махачев победил Волкановски единогласным решением судей на турнире в Перте (Австралия).
«Почему я плохо выглядел в том бою? У нас было плохое восстановление после взвешивания. Все было неправильно в том бою, потому что мы летали в Австралию. Они сделали начало турнира в 5 утра по местному времени, чтобы было удобно зрителям в США. Это сумасшествие. Они не дали нам нормально восстановиться. Волкановски не нужно было восстанавливаться, потому что он полулегковес. Для меня это был плохой день», — заявил Махачев в интервью Деметриусу Джонсону.
19 января Ислам Махачев проведет титульный бой UFC в легком весе против россиянина Армана Царукяна на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США).