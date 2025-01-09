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Глава UFC включил бой россиянина в топ-5 лучших поединков 2024 года

Президент UFC Дэйна Уайт на свое странице в социальных сетях назвал пятерку лучших боев промоушена по итогам 2024 года.

Источник: Getty Images

Примечательно, что в свой список Уайт включил победу россиянина Хамзата Чимаева над австралийцем Робертом Уиттакером удушающим приемом в первом раунде на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

Лучшие бои 2024 года по версии Дэйны Уайта:

  • Илия Топурия против Александра Волкановски — UFC 298, февраль 2024
  • Макс Холлоуэй против Джастина Гейджи — UFC 300, апрель 2024
  • Алекс Перейра против Иржи Прохазки — UFC 303, июнь 2024
  • Хамзат Чимаев против Роберта Уиттакера — UFC 308, октябрь 2024
  • Илия Топурия против Макса Холлоуэя — UFC 308, октябрь 2024