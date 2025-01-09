Глава UFC включил бой россиянина в топ-5 лучших поединков 2024 года

Примечательно, что в свой список Уайт включил победу россиянина Хамзата Чимаева над австралийцем Робертом Уиттакером удушающим приемом в первом раунде на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).
Лучшие бои 2024 года по версии Дэйны Уайта:
- Илия Топурия против Александра Волкановски — UFC 298, февраль 2024
- Макс Холлоуэй против Джастина Гейджи — UFC 300, апрель 2024
- Алекс Перейра против Иржи Прохазки — UFC 303, июнь 2024
- Хамзат Чимаев против Роберта Уиттакера — UFC 308, октябрь 2024
- Илия Топурия против Макса Холлоуэя — UFC 308, октябрь 2024