Появились подробности боя Шавката Рахмонова против чемпиона UFC

«Мы так и рассчитывали, что бой в мае будет еще по предварительной информации. Дату будут обсуждать менеджеры с командой. С нашей стороны Саят Абдрахманов, с их — Али Абдель-Азиз. Если команды согласятся, то тогда уже отправим официальный запрос в UFC, чтобы они решали этот вопрос. Такой ожидаемый бой. Я думаю, в 15-х числах будет хорошо провести. Будем к этому моменту готовиться», — рассказал Базров Tengri Sport.