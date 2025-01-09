Топурия — новый любимчик UFC. Махачеву стоит переживать за свой пояс?

Теперь Топурия не только суперзвезда промоушена, но и личный любимчик Даны Уайта, пришедший на место О’Мэлли, который, кажется, уже никогда не вернëтся на вершину. Илия куда разнообразнее Шона и выглядит более долгосрочной перспективой, чем Сахарок. Любимчики Уайта на особом счету в лиге. Джон Джонс спокойно ждал два года поединка с пенсионером Стипе Миочичем, сохраняя чемпионский пояс в тяжёлом весе без боёв, Алекс Перейра в последнем поединке проводил защиту пояса против восьмого номера рейтинга при живом и здоровом Магомеде Анкалаеве. А тот же О’Мэлли в своё время получил бой с первым номером рейтинга Петром Яном, находясь на 12-й позиции, а в самом поединке россиянина нагло ограбили в пользу проспекта. Так что у Топурии открываются отличные перспективы.