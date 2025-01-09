«Ислам впечатляет сильнее Хабиба». Немков — о боях Махачев — Царукян и Мераб — Умар, словах Шлеменко и возвращении

Вадим Немков — один из наиболее звездных российских бойцов последних лет, самый успешный ученик Федора Емельяненко и бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе. На данный момент его победная серия насчитывает 12 поединков, и в восьми из них россиянин выиграл досрочно.
Последний год у Немкова выдался непростым. Лига PFL, поглотившая Bellator в 2023-м и забравшая оттуда сильнейших людей под свое крыло, пока не может обеспечивать Вадима регулярными выступлениями, и за последний год ему довелось подраться лишь однажды: 24 февраля 2024-го россиянин уверенно разобрался с бразильцем Бруно Капезоллой во втором раунде, заодно оформив свой дебют в тяжелом весе.
Долгое время руководство PFL/Bellator (новые хозяева пока не отказались от бренда поглощенной организации и время от времени проводят турниры под ее баннером) не могло устроить Немкову бой, и лишь к концу прошлого года было объявлено, что он подерется с хорватом Анте Делией в начале 2025-го. Вадим уже начал готовиться под нового оппонента, однако вскоре выяснилось, что драться тот не сможет из-за травмы и недавно проведенной операции. После этого в PFL экстренно решили переиграть ситуацию и объявили, что Немков подерется с американцем Кори Андерсоном — тем самым, с которым он пересекался дважды, еще в полутяжелом весе Bellator (первый бой был признан несостоявшимся, а во втором россиянин победил решением судей).
Российский боец оказался в непростом положении: с одной стороны, ему необходимо было вернуться в дело после долгого простоя, а с другой — времени на адекватную подготовку под соперника уровня Андерсона у него не осталось. В интервью СЭ в конце 2024-го Немков назвал поведение PFL по отношению к нему «дешевым разводняком», а заодно объяснил свою позицию по взаимоотношениям с лигой.
В итоге третий бой с Андерсоном отменился почти сразу после его объявления, а Вадиму все-таки подобрали адекватный вариант для возвращения. 25 января на турнире Bellator в Дубае Немков подерется с американцем Тимоти Джонсоном — тем самым, которого его учитель Федор Емельяненко красиво нокаутировал в 2021 году.
Это интервью с Вадимом Немковым мы записали за несколько часов до официального анонса его ближайшего боя, так что обсудить оппонента нам не удалось. Зато мы пообщались на другие интересные темы: конфликт команды Емельяненко с Александром Шлеменко, предстоящий поединок Ислама Махачева против Армана Царукяна и скандальные высказывания о России от Мераба Двалишвили, которому вскоре предстоит подраться с Умаром Нурмагомедовым.
«Разговор пошел тяжелый… Ближайший соперник — не Андерсон и не Делия, но следующий бой будет с Кори»
— Накануне журналисты из России получили рассылку по почте от Bellator по поводу турнира в Дубае 25 января, и там среди участников был ты, но без указания соперника. У тебя действительно будет бой в конце месяца?
— Да, бой будет. Имя соперника я пока не могу сказать, потому что это должна сделать организация. Готовимся сейчас, проходим сборы в Старом Осколе. До этого тренировался в Белгороде. Могу сказать, что это не Анте Делия и не Кори Андерсон. Но это тоже непростой соперник: борется, бьет, дышит. Не скажу, что проходной, но и готовимся на него серьезно. У нас команда хорошая собралась, еще полторы недели нагрузок впереди.
— После действий PFL, которые ты обозначил как «дешевый разводняк», Кори Андерсон написал тебе в соцсетях не самое приятное послание, использовав такие слова как «струсил», «сбежал». Как ты это воспринял?
— Пропустил мимо ушей. Кори нужен этот бой, а мне-то он ничего не даст. Мы с командой попросили лигу улучшить условия, потому что соперник тяжелый, сильный, и сказали, что для подготовки к нему времени уже мало. На что нам ответили: «Деритесь с ним». Потом пошел разговор такой, тяжелый, и все поменяли. Думаю, уже следующий поединок будет с Андерсоном — по крайней мере, если никого другого не найдут и если лига все еще будет хотеть этот бой.
— Что будет стоять на кону в третьем поединке против Андерсона?
— Это не титульный бой, простой, рейтинговый.
— Насколько тебя эта ситуация устраивает?
— Ну, если это интересно организации — что делать? Думаю, я его и второй раз выиграю.
— Насколько я понимаю, в ноябре 2024-го у тебя была возможность законно завершить свои взаимоотношения с PFL. Не сожалеешь, что не сделал этого?
— Пока у меня есть соглашение с PFL/Bellator, ничего комментировать не хотелось бы. По поводу контракта — там свои тонкости… Чуть-чуть у нас продлился контракт: травмы были и другие моменты, так получилось.
— Анатолий Токов, твой друг по команде «Fedor Team», также на контракте с PFL, и он дважды за 2024 год выступил в России. У тебя при желании будет возможность сделать так же?
— Возможность есть, но сейчас такие условия у меня — не знаю, кто из организаций сможет их потянуть. Или хотя бы приблизиться к условиям от Bellator.
— В ACA была заинтересованность устроить тебе бой с бывшим чемпионом Мухуматом Вахаевым. Выходили на тебя с таким предложением?
— Нет, на меня не выходил никто. Да и пока еще обязательства в PFL остаются, есть бой, никто выходить и не будет. Плюс в ACA не дают контракт на один бой, они длительные соглашения предлагают.
— В PFL готовы обеспечить тебе более плотный график выступлений в 2025 году?
— Пока конкретики нет по поводу того, сколько буду выступать. Просто попросили выступить на ближайшем турнире в Дубае, потому что там много русских — Усман Нурмагомедов будет, я и другие.
— В гран-при PFL тебе по-прежнему неинтересно заявляться?
— Есть такой момент. Сейчас, я так понимаю, туда будут заходить Валик Молдавский, Олег Попов, может, и Серега Билостенный. Слишком много будет друзей, неохота с ними драться.
— С твоего последнего боя — против Бруно Капеллозы — прошел почти год, и все это время ты отработал в зале как тяжеловес. Что-то изменилось — может, стал крупнее, сильнее физически?
— Я привык к этому весу — 110 килограммов рабочий вес теперь. Хорошо себя чувствую, выносливый, сильный, со всеми тяжами в команде нормально себя чувствую. С Олегом Поповым боремся. Не ощущаю, что по физухе проседаю, по скорости тоже проблем нет.
«Шлеменко? Саню переклинило конкретно…»
— 14 декабря Александр Шлеменко победил Анатолия Токова в реванше, а после сделал несколько резких заявлений в адрес Федора Емельяненко и всей вашей команды. Федор ему даже ответил, что, кажется, удивительным. Для тебя было неожиданно, что он отреагировал на слова Шлеменко?
— Не хотелось бы особенно комментировать эту ситуацию. Саню переклинило конкретно, вспомнил все…
— Бой получился близким, обе стороны уверены в своей победе. Согласен с решением?
— Бой был равный, с небольшим преимуществом Александр выиграл. И я считаю, что именно небольшое преимущество было за ним: удары коленями, скорее всего, стали решающими. В стойке попадали одинаково, только ногами Александр работал получше. Сейчас чуть изменились оценки в единоборствах — когда просто прижимаешь к клетке, тебе мало идет очков.
— Не возникло ощущения, что за те семь лет, прошедшие с первого боя Шлеменко и Токова (Анатолий победил в 2018 году решением судей), Александр достиг большего прогресса, и именно это стало залогом победы в реванше?
— Александр вышел в очень хорошей форме, наверное, давно таким не был. Что-то изменил в подготовке, может быть. Думаю, там с Толиком что-то произошло. Насколько я знаю, он переболел незадолго до боя, а еще немного перепахал. Поэтому и такой результат. А Александр вышел в лучшей форме в своей жизни.
— У тебя был личный опыт общения со Шлеменко?
— Мы как-то пересекались на турнире в Америке — где-то в 2016 или 2017 году. Тогда Андрей Корешков дрался, а Александр был секундантом. Нормально пообщались, никаких вопросов друг к другу не было, никаких проблем. Поздоровались, на взвешивании и еще где-то пересеклись — все хорошо было.
— Шлеменко прав, что предъявляет Токову претензии за его пассивную работу в медиа?
— Это дело Анатолия. Каким бы он ни был — медийным, не медийным, — его бои ждут, хотят их видеть. На его выступления приходит очень много болельщиков. Публика на него идет за его простоту и красивые бои.
«Бой Шлеменко против Емельяненко по боксу — это полный бред. Это будет очень дорого стоить»
— На фоне скандалов между Шлеменко и командой Fedor Team зародилось обсуждение возможного боя по боксу между Александром и Федором. Ты бы как оценил вероятность организации такого поединка — полный бред или все может быть?
— Я думаю, это полный бред. Во-первых, у них разные категории. А во-вторых, этот бой будет очень дорого стоить, и в России навряд ли смогут организовать его.
— Есть ли подвижки по бою Федора в боксе? К примеру, не так давно Сергей Харитонов сказал, что у Емельяненко против него шансов бы не было.
— Мне было бы неинтересно смотреть этот бой. Сергей много про кого говорит и много кого готов победить. Очень много говорит. Он будет говорить на Федора, потому что ему этот бой нужен. Ему сейчас драться не с кем, потому так и говорит. Но я думаю, у него вряд ли получится перебоксировать Федора.
«Махачев впечатляет сильнее, чем Хабиб. Он более универсальный»
— В ночь с 18 на 19 января впервые в истории за титул UFC подерутся двое россиян — Ислам Махачев и Арман Царукян. Правильно понимаю, ты отдаешь предпочтение Махачеву? Если в процентном соотношении оценивать, то сколько бы выделил на его победу?
— Всегда говорю, что это очень сильные ребята, и бой у них будет яркий, красочный: борьба, выходы из нее, стойка. Я почему говорю, что Ислам победит — если взять, например, их поединки против Чарльза Оливейры, то Махачев прошел его намного увереннее. Последние бои Ислама — все против топовых соперников, и того же Порье он прошел досрочно. А Арман дерется, в основном, до конца, и бои тяжеловаты — с Оливейрой поединок получился достаточно равным. В процентном соотношении, я бы сказал, это где-то 55 на 45 или 60 на 40.
— Хабиб закончил в 32, Исламу сейчас 33. То есть он уже достиг той точки, когда мы можем сравнить его с Хабибом. Кто из них тебя сильнее впечатляет на своем пике?
— Меня, наверное, сильнее впечатляет Ислам, потому что он разносторонний. Показывает высокий класс в ударной технике и в борьбе. У Хабиба было иначе: все про него все знали, только и думали, как справиться с его борьбой. А когда ждешь бой Ислама, понимаешь, что он может драться и в стойке, и в борьбе закончить досрочно. Он более универсальный.
«Двалишвили несет какой-то бред про Россию, это цепляет»
— Еще один значимый бой, который состоится в ночь с 18 на 19 января — Умар Нурмагомедов против Мераба Двалишвили. Тебе интересно будет его посмотреть?
— Тоже этот бой интересен, хотелось бы, чтобы Умар выиграл, и у России стало на одного чемпиона больше. Мы с ним однажды пересекались: Умар был на каком-то турнире Bellator с Усманом, в Чикаго, по-моему, а я как раз дрался с Андерсоном, и мы там виделись. Хорошие они ребята, спокойные. Видно, что команда у них сплоченная.
— Некоторые высказывания Двалишвили о России не лучшим образом принимают в нашей стране, и многие фанаты здесь ждут, когда его, грубо говоря, «накажут». А ты ждешь?
— Это цепляет. Понятное дело, неприятно — по поводу России несет бред какой-то.
— Есть довольно популярная точка зрения, будто бы Двалишвили долгое время не хотел принимать бой с Нурмагомедовым, потому что боится его. Насколько уместно говорить так о чемпионе, который действительно побил почти всех топов дивизиона?
— Можно так говорить, потому что Мераб проходил всех, в основном, за счет борьбы. А тут будет соперник, который хорошо борется, хорошо защищается и разносторонне работает руками, ногами. Умар, понятное дело, опасен, может, потому и говорят. Если взять Шона О’Мэлли — ударник, Петр Ян — ударник. Сехудо он проходил — но у того уже возраст, для их весовой он возрастной боец. А Умар — молодой боец, который хорошо работает в стойке и в партере.