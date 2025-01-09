«Ислам впечатляет сильнее Хабиба». Немков — о боях Махачев — Царукян и Мераб — Умар, словах Шлеменко и возвращении

Долгое время руководство PFL/Bellator (новые хозяева пока не отказались от бренда поглощенной организации и время от времени проводят турниры под ее баннером) не могло устроить Немкову бой, и лишь к концу прошлого года было объявлено, что он подерется с хорватом Анте Делией в начале 2025-го. Вадим уже начал готовиться под нового оппонента, однако вскоре выяснилось, что драться тот не сможет из-за травмы и недавно проведенной операции. После этого в PFL экстренно решили переиграть ситуацию и объявили, что Немков подерется с американцем Кори Андерсоном — тем самым, с которым он пересекался дважды, еще в полутяжелом весе Bellator (первый бой был признан несостоявшимся, а во втором россиянин победил решением судей).