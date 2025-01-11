Рекордные суммы в карьере. Сколько заработают Махачев и Царукян за реванш

Казалось бы, Ислам — суперзвезда промоушена, но при этом он получает значительно меньше, чем мог бы. К примеру, чемпион дивизиона «мухачей» Александр Пантожа за последнюю защиту пояса получил почти $ 3,5 млн, Илия Топурия за победу над Максом Холлоуэем заработал $ 2,4 млн, Алекс Перейра за победу над восьмым номером рейтинга Халилом Раунтри получил $ 2,8 млн. Да что уж говорить, Ракель Пеннингтон, проигравшая на UFC 307 в титульном поединке Джулианне Пенье, получила… $ 1,4 млн, то есть больше, чем Ислам заработал за первый бой с Волкановски — удивительные вещи. Тут уж стоит промолчать, наверное, что Джон Джонс за пенсионерский бой со Стипе Миочичем получил примерно $ 15 млн, а за бой с Томом Аспиналлом просит $ 30 млн — хотя Ислам обходит Джонса в рейтинге P4P.