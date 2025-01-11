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Первая казахстанка в UFC отказалась от возвращения на родину. Она осталась без денег в США

Казахстанская спортсменка Мария Агапова (10−5) дала понять, что не намерена возвращаться на родину. Экс-боец UFC объяснила свою позицию и ответила критикам, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В своих соцсетях 27-летняя Агапова, длительное время проживающая в США, написала следующее:

«У меня ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Лечения в Казахстане от этого нет. Поэтому хватит уже звать меня домой! “Дома” мне никто не поможет. И марихуана мне помогает, в отличие от дебилов в комментариях».

Уроженка Павлодара осталась без контракта с UFC летом 2024 года, проиграв третий бой кряду. После этого она выходила на бои по кулачным боям и боксу.

В декабре она рассказала, что осталась «на улице и без денег», а несколько дней назад обратилась за помощью в поисках работы и финансовых средств для подготовки к поединку. Также она обращалась к промоушену известного файтера Хорхе Масвидаля в надежде на получения боя.