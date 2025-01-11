Первая казахстанка в UFC отказалась от возвращения на родину. Она осталась без денег в США

В декабре она рассказала, что осталась «на улице и без денег», а несколько дней назад обратилась за помощью в поисках работы и финансовых средств для подготовки к поединку. Также она обращалась к промоушену известного файтера Хорхе Масвидаля в надежде на получения боя.