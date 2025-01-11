Бою Маска и Цукерберга в 2025 году мешает развитие искусственного интеллекта

«Я хочу продолжать драться, и, думаю, скорее всего так и сделаю. Но посмотрим. 2025 год будет очень насыщенным с точки зрения искусственного интеллекта. Думаю, в таком случае нужно входить в сознание с мыслью “я собираюсь подраться с кем-то на этой неделе”.



Так что нужно разобраться, потому что я не знаю, как, учитывая всё, что происходит в сфере искусственного интеллекта, я смогу провести неделю или две, погрузившись в это и решив, что я собираюсь с кем-то сразиться. Но это хорошая тренировка, и я был бы рад провести бой в какой-то момент», — приводит слова Цукерберга Bloody Elbow со ссылкой на подкаст Джо Рогана.