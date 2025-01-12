Проиграла и ударила тренера после боя. Дудакова потерпела второе поражение в UFC

На бумаге это было классическое противостояние ударницы против бойца с борцовской базой и Дудакова подходила к бою в качестве очень серьёзного андердога. В первую очередь из-за того, что предыдущий бой у россиянки совершенно не получился. Там Виктория уступила решением середняку Сэм Хьюз и потерпела первое поражение в профессиональной карьере. До этого у Дудаковой было восемь побед, в том числе две под эгидой UFC, и в новом поединке она была намерена вернуться на победную тропу.