Дудакова ударила тренера после поражения на турнире UFC

Поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился победой Клайн техническим нокаутом во втором раунде. После боя тренер подошел утешить Дудакову, однако спортсменка вырвалась из объятий специалиста и нанесла ему левой рукой несильный удар в челюсть.