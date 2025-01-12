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Дудакова ударила тренера после поражения на турнире UFC

Россиянка Дудакова ударила тренера после досрочного поражения на турнире UFC.

Источник: Официальный ВК-аккаунт UFC

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россиянка Виктория Дудакова ударила своего тренера после досрочного поражения от американки Фатимы Клайн в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился победой Клайн техническим нокаутом во втором раунде. После боя тренер подошел утешить Дудакову, однако спортсменка вырвалась из объятий специалиста и нанесла ему левой рукой несильный удар в челюсть.

На счету россиянки теперь два поражения и восемь побед в профессиональных боях. Она проиграла второй поединок кряду (впервые — досрочно).