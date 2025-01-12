Скандальная победа Копылова. Россиянин нокаутировал соперника, но рефери поторопился?

И третий раунд также начался с разменов на руках, Копылов отметился неплохими попаданиями, добавлял к сериям лоу-кики. Кёртис продолжал действовать наскоками через джеб, пытаясь сокращать дистанцию. Инициатива вновь вернулась к россиянину, Роман жёстко попал через руку, и Криса «болтануло», правда, рисковать Копылов не стал и не бросился на добивание. Кёртис восстановился и стал отвечать, но за полторы минуты до гонга россиянин провёл первый тейкдаун в поединке. Американец сумел подняться, пропустив на выходе хай-кик. Казалось, что бой идёт к судейскому решению, и неизвестно, чем бы всё это завершилось. Но за три секунды до конца поединка россиянин выбросил хай-кик, Крис рухнул на пол, а рефери принял решение остановить бой за одну секунду до гонга, зафиксировав победу россиянина. Кёртис находился в сознании и сразу после остановки агрессивно высказывал недовольство остановкой, однако бой был завершён. Яркий поединок в исполнении бойцов, фантастическая победа Романа Копылова, который заслужил своё место в топ-15.