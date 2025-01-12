Нурмагомедова сняли с авиарейса в США

Видео инцидента появилось в соцсетях. Бортпроводница спросила Нурмагомедова, который сидел в аварийном ряду, сможет ли он помочь пассажирам, если возникнет чрезвычайная ситуация. Спортсмен не понял, чего от него хотят, и вступил в спор. На просьбу пересесть на другое место он ответил отказом. На видео можно расслышать, как стюардесса говорит: «Мы не можем позволить вам сидеть в аварийном ряду, иначе вам придется покинуть этот самолет».