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Нурмагомедова сняли с авиарейса в США

Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после споров со стюардессой.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в США после споров с стюардессой, сообщило издание EssentiallySports.

Видео инцидента появилось в соцсетях. Бортпроводница спросила Нурмагомедова, который сидел в аварийном ряду, сможет ли он помочь пассажирам, если возникнет чрезвычайная ситуация. Спортсмен не понял, чего от него хотят, и вступил в спор. На просьбу пересесть на другое место он ответил отказом. На видео можно расслышать, как стюардесса говорит: «Мы не можем позволить вам сидеть в аварийном ряду, иначе вам придется покинуть этот самолет».

Стюардесса вызвала супервайзера, который попросил экс-чемпиона покинуть борт. На кадрах видно, как Нурмагомедов и его товарищи выходят вслед за супервайзером.

В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры. Россиянин ушел из спорта непобежденным, на его счету 29 выигранных поединков, ему трижды удалось защитить титул. В октябре 2018 года россиянин досрочно победил ирландца Конора Макгрегора в самом кассовом бою в истории смешанных единоборств.