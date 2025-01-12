Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после спора с бортпроводницей

«Мы не можем позволить вам сидеть в возле аварийного выхода», — сказала стюардесса. «Это несправедливо. На регистрации меня спросили, знаю ли я английский. Я ответил: “Да”. Тогда почему, ребята, вы это делаете?» — ответил Нурмагомедов. «Я не собираюсь повторять снова. Просто позвоню супервайзеру. Вы можете занять другое место, либо мы можем попросить вас выйти из самолета», — добавила девушка. После вызова супервайзера Хабиб покинул самолет. Мендес — о Хабибе: «Он идеальный тренер, ему лишь нужно мое присутствие» Все достижения братьев Нурмагомедовых — в одной картинке.