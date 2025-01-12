Хабиба сняли с самолета в Америке. Что натворил чемпион?

Бывший непобежденный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов снова оказался в центре скандала. В соцсетях разошлось видео, на котором российского бойца высаживают с самолета в США.
Причиной таких мер от представителей авиакомпании стал спор Нурмагомедова с бортпроводницей. Боец сидел в аварийном ряду, и стюардесса уточнила, сможет ли он помочь пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. Хабиб не понял, чего от него хотят, и вступил в препирательство, после чего его попросили пересесть на другое место.
Боец отказался пересаживаться, что заставило стюардессу вызвать супервайзера. На видео можно расслышать, как девушка говорит Хабибу: «Мы не можем позволить вам сидеть в аварийном ряду, иначе вам придется покинуть самолет».
Так и произошло: подоспевший менеджер попросил Нурмагомедова пройти на выход. На записи видно, как боец и его товарищи забирают вещи и направляются к дверям.
Это не первый скандал с участием Нурмагомедова за последнее время. Летом 2024 года сообщалось, что у бойца серьезные проблемы с Федеральной налоговой службой. По информации «РЕН ТВ» Хабиб задолжал ведомству около 300 миллионов рублей из-за неуплаты налогов, пеней и штрафов.
Из-за задолженности ФНС приостановила операции по личным счетам Нурмагомедова, а также заблокировала счета компании бойцовского промоушена Хабиба Eagle FC и благотворительного фонда имени бойца.
Несмотря на то, что несколько месяцев спустя Хабиб погасил все задолженности, не высказаться по теме не мог вечно подкалывающий россиянина Конор Макгрегор. Ирландец посоветовал Нурмагомедову «сваливать» из страны и заняться эскортом в Дубае и назвал крысой.
Однако в ноябре 2024 уже Хабибу пришлось комментировать проблемы соперника с законом. Высокий суд Ирландии признал Макгрегора виновным по делу о сексуальном насилии и постановил выплатить потерпевшей компенсацию в размере около 250 тысяч евро.
«Молодцы, ребята, я вас полностью поддерживаю, этот парень заслуживает наказания», — написал россиянин в соцсети X.
Еще одна неприятная ситуация произошла на фоне произошедшего в июне теракта в Дагестане. В Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, вследствие чего были возбуждены уголовные дела о терактах. Жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. Нурмагомедов выступил с соболезнованиями.
«Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел», — написал боец.
Вскоре в Сети появилась информация, что один из боевиков тренировался в школе единоборств имени отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова. Бойцу пришлось опровергать связь преступника со школой.
«Участник вчерашних событий всего лишь проходил тренировочный сбор к предстоящему профессиональному бою и по просьбе одноклубников был допущен к тренировочным занятиям в нашей школе», — сообщалось в заявлении.
Роберт Шилькович