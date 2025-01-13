Масштабный UFC 311 затмит собой все. Главные бои недели

В главном событии UFC 311 выступит лидер рейтинга P4P, чемпион лёгкого дивизиона Ислам Махачев. Ему предстоит провести реванш против Армана Царукяна. Впервые они разделили октагон в 2019 году на турнире в Санкт-Петербурге, тогда непростая победа досталась Махачеву. За шесть лет много что изменилось: Ислам превратился в одну из главных звёзд UFC и готов в четвёртый раз защитить титул чемпиона. Если ему удастся это сделать, то он побьёт рекорд Хабиба, у которого было только три защиты пояса. Ну, а затем можно будет подумать и над тем, чтобы подняться в весе и претендовать на второй титул.