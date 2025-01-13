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Абдель-Азиз — Ковингтону за слова о Хабибе: «Закрой свой рот»

«Закрой свой рот», — написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз в комментариях под словами Колби Ковингтона об инциденте с Хабибом Нурмагомедовым в США.

Вчера Хабиба сняли с самолета в США после спора с бортпроводницей. Хабиб об инциденте в самолете: «Дама, задававшая мне вопросы, была очень груба с самого начала. Не знаю, какая была причина — расовая, национальная или другая» Белал — об инциденте с Хабибом: «Он мог бы выбросить всех из самолета и лететь сам, если бы захотел».