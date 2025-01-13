Мокаев — об инциденте с Хабибом: «Он помог бы в чрезвычайной ситуации больше, чем большинство людей в самолете»

Напомним, Хабиба сняли с авиарейса в США после спора с бортпроводницей. Чендлер — об инциденте с Хабибом: «Прежде, чем выгнать нашего GOAT из самолета, заставьте всех пассажиров проходить тест на физическую и умственную пригодность» Хабиб об инциденте в самолете: «Дама, задававшая мне вопросы, была очень груба с самого начала. Не знаю, какая была причина — расовая, национальная или другая».