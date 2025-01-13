Непобежденный Махачев заявил о желании провести защиту титула UFC в России

«Мне без разницы, где драться. Если толпа поддерживает моего соперника, это ничего не значит для меня. Потому что, когда ты заходишь в клетку, там остаются ты, твой оппонент и судья. И все на этом. Я дрался в Австралии с Волкановски, где все фанаты были на его стороне, я дрался с Порье в США, где все болели за него. Но однажды я хочу защищать пояс чемпиона UFC в России. Уже много лет турниры у нас не проводятся», — сказал Махачев в интервью Эдину Россу на YouTube.