Непобежденный Махачев заявил о желании провести защиту титула UFC в России

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев заявил, что однажды хотел бы защищать титул в России.
Махачев с октября 2022 года владеет чемпионским поясом UFC в легком весе. 18 января в США он проведет очередную защиту в поединке против соотечественника Армана Царукяна.
«Мне без разницы, где драться. Если толпа поддерживает моего соперника, это ничего не значит для меня. Потому что, когда ты заходишь в клетку, там остаются ты, твой оппонент и судья. И все на этом. Я дрался в Австралии с Волкановски, где все фанаты были на его стороне, я дрался с Порье в США, где все болели за него. Но однажды я хочу защищать пояс чемпиона UFC в России. Уже много лет турниры у нас не проводятся», — сказал Махачев в интервью Эдину Россу на YouTube.
Махачеву 33 года, на его счету 26 побед и одно поражение в ММА. Россиянин занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р).