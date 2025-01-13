Авиакомпания Frontier Airlines отреагировала на сообщение Хабиба: «Мы осведомлены об инциденте и проводим расследование»

Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после спора с бортпроводницей.
Белал — об инциденте с Хабибом: «Он мог бы выбросить всех из самолета и лететь сам, если бы захотел».
«Мы осведомлены об инциденте и проводим расследование», — отреагировала авиакомпания Frontier Airlines на сообщение Хабиба Нурмагомедова в соцсетях.
Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после спора с бортпроводницей.
Белал — об инциденте с Хабибом: «Он мог бы выбросить всех из самолета и лететь сам, если бы захотел».