Майкл Чендлер: «Хабиб не только был самым физически способным человеком в самолете, но и единственным, кто мог сидеть у аварийного выхода»

«Можете представить, что в вашем самолете случается чрезвычайная ситуация, и вы бы предпочли идеально говорящего по-английски человека, а не одного из величайших спортсменов, потому что вам “некомфортно” с его уровнем английского языка. Это странно.
Хабиб не только был самым физически способным человеком в самолете, но и единственным, кто мог сидеть у аварийного выхода", — написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.
Напомним, Хабиба Нурмагомедова сняли с авиарейса в США после спора с бортпроводницей.
Чендлер — об инциденте с Хабибом: «Прежде, чем выгнать нашего GOAT из самолета, заставьте всех пассажиров проходить тест на физическую и умственную пригодность».
Белал — об инциденте с Хабибом: «Он мог бы выбросить всех из самолета и лететь сам, если бы захотел».