Царукян объяснил слова о секретной заготовке против Махачева: она должна поменять исход боя

— Как я могу сказать? Это же секрет! Меня спросили — я ответил. Конечно, перед каждым боем ты пытаешься придумать что-то. К последнему бою я подготовил удар ногой в живот. Я мог нокаутировать Оливейру этим приемом. Я хорошо приземлил этот удар, но не причинил боль сопернику. На сей раз я постараюсь придумать что-то новое. Потому что бойцы всегда должны показывать новую технику. Ведь соперники всегда смотрят твои бои, они знают, что ты собираешься делать. Поэтому нужны новые удары, новые тейкдауны, нечто необычное, — заявил Царукян в интервью SHAK MMA.