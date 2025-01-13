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Царукян объяснил слова о секретной заготовке против Махачева: она должна поменять исход боя

Российский боец UFC Арман Царукян пояснил свои слова о секретной заготовке на предстоящий титульный поединок против россиянина Ислама Махачева.

Источник: Getty Images

Ранее Царукян заявил, что у него есть заготовка, которая «должна поменять весь исход боя» против Махачева.

— Ты можешь рассказать, что это за секретная заготовка?

— Как я могу сказать? Это же секрет! Меня спросили — я ответил. Конечно, перед каждым боем ты пытаешься придумать что-то. К последнему бою я подготовил удар ногой в живот. Я мог нокаутировать Оливейру этим приемом. Я хорошо приземлил этот удар, но не причинил боль сопернику. На сей раз я постараюсь придумать что-то новое. Потому что бойцы всегда должны показывать новую технику. Ведь соперники всегда смотрят твои бои, они знают, что ты собираешься делать. Поэтому нужны новые удары, новые тейкдауны, нечто необычное, — заявил Царукян в интервью SHAK MMA.

Арман Царукян и Ислам Махачев подерутся за чемпионский пояс UFC в легком весе на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) 19 января.