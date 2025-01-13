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Царукян рассказал, как отпразднует победу над Махачевым: «Пояс останется в России»

Российский боец UFC Арман Царукян рассказал, как хочет отпраздновать победу над своим соотечественником Исламом Махачевым в титульном поединке.

Источник: Getty Images

Царукян и Махачев подерутся за чемпионский пояс UFC в легком весе на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) в воскресенье, 19 января.

«Конечно, мы будем праздновать всю ночь. Я хочу отпраздновать с семьей, с командой. Потом я полечу в Россию, в Армению, в Грузию. В этих местах я провожу большую часть своей жизни. Конечно, посещу Майами, где я тренируюсь — команду American Top Team. Я тренируюсь там уже 5 лет. Просто поблагодарю людей, которые помогли мне, дам им подержать пояс. Но пояс останется в России! Мой дом — это Россия! После боя пояс все равно уедет в Россию», — заявил Царукян в интервью New York Post Sports.

Арман Царукян провел 25 боев в ММА и одержал 22 победы. На счету Ислама Махачева 26 выигрышей в 27 поединках.