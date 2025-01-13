Царукян рассказал, как отпразднует победу над Махачевым: «Пояс останется в России»

«Конечно, мы будем праздновать всю ночь. Я хочу отпраздновать с семьей, с командой. Потом я полечу в Россию, в Армению, в Грузию. В этих местах я провожу большую часть своей жизни. Конечно, посещу Майами, где я тренируюсь — команду American Top Team. Я тренируюсь там уже 5 лет. Просто поблагодарю людей, которые помогли мне, дам им подержать пояс. Но пояс останется в России! Мой дом — это Россия! После боя пояс все равно уедет в Россию», — заявил Царукян в интервью New York Post Sports.