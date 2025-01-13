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Легендарный рефери UFC призвал авиакомпанию извиниться перед Хабибом Нурмагомедовым

Легендарный рефери UFC, а ныне комментатор и аналитик «Большой» Джон Маккарти прокомментировал снятие Хабиба Нурмагомедова с авиарейса в США.

Источник: Getty Images

«Хабиб заслуживает извинений от авиакомпании. Парень хорошо говорит по-английски и более чем обучен сидеть рядом с аварийным выходом в случае чрезвычайной ситуации. Кто-то определенно облажался в этой ситуации. И это был не “Орел”», — написал Маккарти в социальных сетях.

Напомним, Нурмагомедов, сидевший у аварийного выхода, отказался пересесть на другое место по требованию стюардессы, после чего был вынужден покинуть самолёт. По словам спортсмена, он указал знание английского при регистрации на рейс.