Легендарный рефери UFC призвал авиакомпанию извиниться перед Хабибом Нурмагомедовым

«Хабиб заслуживает извинений от авиакомпании. Парень хорошо говорит по-английски и более чем обучен сидеть рядом с аварийным выходом в случае чрезвычайной ситуации. Кто-то определенно облажался в этой ситуации. И это был не “Орел”», — написал Маккарти в социальных сетях.