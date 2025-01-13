«Бабушкины пирожки ты легко побьешь». Что говорили друг о друге Махачев и Царукян

Позже Царукян дал более развернутый комментарий относительно своих возможностей в сравнении с Махачевым. «Все его боятся, но я такой, что… Просто скажите мне когда, и я подерусь с ним, — сказал он на The Sevan Podcast. — Я знаю, что могу побить его. До нашего боя все говорили: “Ислам размажет его. Он слишком зеленый”. Но он ничего мне не сделал. Два тейкдауна, и все. Никаких ударов, ноль ударов. Я не пропустил ни одного удара. Тогда у меня не было такого опыта, как сейчас. Теперь я другой, а он сейчас на пике, но мой пик будет только где-то через два года. Я расту каждый день, а он все тот же. У Махачева тот же гейм-план. Он никак не стал лучше. Бокс и борьба — все то же самое. Делает одно и то же дерьмо каждый бой. Он дерется очень осторожно».