Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб рассказал, когда прекратит тренировать: «Я устал от всего этого»

Непобежденный бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда планирует закончить с тренерской деятельностью.

Источник: РИА "Новости"

По словам Хабиба, он уйдет, когда закончат бойцы его команды, включая действующего чемпиона легкого дивизиона UFC Ислама Махачева, который 19 января проведет бой с Арманом Царукяном.

"Когда эти ребята закончат, закончу и я. Надеюсь, это произойдет очень быстро, потому что я устал от всего этого. Мы на вершине этой игры уже семь-восемь лет, как я стал чемпионом. Мы почти не проигрываем, а речь идет о команде из 25 профессиональных бойцов. Мы деремся по всему миру, везде.

Все эти ребята были со мной, они были с моим отцом, когда я начинал. Пара ребят закончили со мной, еще шесть-восемь человек находятся на очень высоком уровне. Они все еще там. Когда они закончат, я тоже закончу", — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью журналисту ESPN Бретту Окамото.