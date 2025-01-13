Хабиб рассказал, когда прекратит тренировать: «Я устал от всего этого»

"Когда эти ребята закончат, закончу и я. Надеюсь, это произойдет очень быстро, потому что я устал от всего этого. Мы на вершине этой игры уже семь-восемь лет, как я стал чемпионом. Мы почти не проигрываем, а речь идет о команде из 25 профессиональных бойцов. Мы деремся по всему миру, везде.