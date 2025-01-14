Авиакомпания Frontier Airlines выступила с официальным заявлением о снятии Хабиба с рейса

Видео, опубликованные в социальных сетях, не фиксируют это взаимодействие, а вместо этого показывают последующее взаимодействие после того, как агент на входе вошел в самолет и повторил просьбу пересесть. В результате первоначального бездействия клиента и неоднократных отказов от смены места его попросили выйти из самолета в соответствии с правилами авиакомпании. Решение о высадке пассажира никоим образом не было связано с его этнической принадлежностью, и мы вернули ему и его попутчикам деньги за полет", — говорится в сообщении, опубликованном на портале Home of Fight в социальных сетях.