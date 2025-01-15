«Bellator мёртв». Бесславный закат последнего пристанища Фёдора

Позже издание MMA Fighting с ссылкой на свои источники подтвердило информацию Хельвани. На самом деле к этому всё шло. Осенью прошлого года у Bellator (либо у PFL) на глазах развалился турнир в Лондоне, а затем был парижский ивент, который просто отменили, без объяснения причин. А на следующей неделе в Дубае должен биться чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов — и на постере к ивенту вообще никаких упоминаний промоушена. Турнир носит название PFL Champions Series: Road to Dubai. При этом в пресс-релизе указывается, что бой Нурмагомедов — Хьюз будет за титул чемпиона Bellator. Вероятно, именно этот поединок подведёт черту под историей промоушена. И кто-то точно будет скучать по временам боёв Фёдора Емельяненко и других звёзд Bellator.