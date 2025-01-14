Хабиб − об окончательном уходе из спорта: «Когда мои ребята завершат карьеру, закончу и я»

Еще есть шесть-восемь бойцов, выступающих на очень высоком уровне. Когда они завершат карьеры, уйду и я", − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, что в 2022 году Хабиб Нурмагомедов объявлял о завершении тренерской карьеры, но он возобновил деятельность перед боем Ислама Махачева и Дастина Порье в июне-2024.
Хабиб − о тренерском пути отца: «В детстве он занимался борьбой, в армии научился дзюдо, а на Украине познакомился с самбо».
Хабиб Нурмагомедов: «Отец был очень образованным человеком, он требовал этого от меня и Махачева».