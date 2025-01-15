Дудакова извинилась за то, что ударила тренера после проигранного боя на турнире UFC

«В первую очередь, хотелось бы извиниться перед моим тренером, — написала Дудакова. — Мне было обидно, что в такой тяжелый момент он отвернулся от меня и не захотел заходить в клетку. Это не оправдание, я не ищу себе оправдания. Я поступила неправильно, не смогла совладать со своими эмоциями, подала плохой пример для спортсменов и подрастающего поколения. Также хочу попросить прощения у фанатов спорта, спасибо всем, кто остается со мной в таком трудном положении».