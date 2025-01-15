Дудакова извинилась за то, что ударила тренера после проигранного боя на турнире UFC

ТАСС, 15 января. Россиянка Виктория Дудакова принесла извинения тренеру за то, что ударила его после проигранного поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Соответствующее сообщение спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
12 января Дудакова проиграла представительнице США Фатиме Клайн на турнире UFC в Лас-Вегасе. Россиянка потерпела поражение техническим нокаутом во втором раунде.
«В первую очередь, хотелось бы извиниться перед моим тренером, — написала Дудакова. — Мне было обидно, что в такой тяжелый момент он отвернулся от меня и не захотел заходить в клетку. Это не оправдание, я не ищу себе оправдания. Я поступила неправильно, не смогла совладать со своими эмоциями, подала плохой пример для спортсменов и подрастающего поколения. Также хочу попросить прощения у фанатов спорта, спасибо всем, кто остается со мной в таком трудном положении».
Дудаковой 25 лет, на ее счету восемь побед и два поражения в смешанных единоборствах.