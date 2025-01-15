«Будем подсказывать Арману на армянском, чтобы Ислам и Хабиб ничего не поняли». Интервью тренера Царукяна перед боем с Махачевым

— Есть несколько факторов, определяющих, заслуживает ли боец черного пояса. В моем случае, если ты не тренируешься в ги, ты не получишь черный пояс. Потому что он тебе не нужен. Ты можешь быть хорош, но если ты хочешь пояс, то тренируйся в ги. Если у тебя коричневый пояс и ты бьешь других обладателей коричневых поясов, а иногда даже черных, значит, пришло время рассмотреть тебя на получение. Или же если ты побеждаешь на важных соревнованиях — тогда ты заслуживаешь. Или же ты в возрасте, но ты все пашешь в зале, — это тоже причина. Факторов много. Но самое главное — быть хорошим человеком. Мне не хочется давать черный пояс людям, которые не являются хорошими, понимаешь? Они же будут представлять мое имя, мой зал. Если ты подонок или плохой человек, то я не буду вручать тебе черный пояс.