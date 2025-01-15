Проблемы UFC или страх? Соперники отказываются драться с бойцом из Казахстана

Рафаэль Физиев, который родом из казахстанского Кордая, поделился с подписчиками в социальных сетях проблемой, что до сих пор не может найти себе соперника для возвращения в октагон UFC. 31-летний боец признался, что несколько раз соглашался на поединки, однако ни один из этих боев так и не был назначен, передают Vesti.kz.