Уайт − об инциденте с Хабибом: «Какого хрена он летает лоукостером? Он такой скромный, что пора научить его заказывать частный самолет»

Я не знаю, что нужно сделать, чтобы тебя выгнали из их самолета. У Хабиба настолько много денег, что пора мне научить его заказывать частный самолет, особенно если нужно долететь из Вегаса в Сан-Франциско.
Вот настолько они тупые в Frontier Airlines. Если вам кто-то и нужен для помощи возле аварийного выхода, то это Хабиб Нурмагомедов. Молодцы.
Хабибу заплатил не только Дана. Его осыпали деньгами во всем мусульманском мире. Хабиб даже не должен знать о такой авиакомпании, у него так много денег", − сказал президент UFC Дана Уайт.
Хабиба сняли с рейса в США — не исключает, что из-за расизма. Авиакомпанию уже отменяют в соцсетях.
Роган − о скандале с участием Хабиба: «Если бы это было в Дагестане, стюардессу бы бросили в яму».