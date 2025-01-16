Гендиректор UFC: Надо научить Хабиба летать чартерными рейсами

Ранее Нурмагомедова сняли с самолета в США после споров со стюардессой. Бортпроводница спросила Нурмагомедова, который сидел в аварийном ряду, сможет ли он помочь пассажирам в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Спортсмен не понял, чего от него хотят, и вступил в спор. На просьбу пересесть на другое место Нурмагомедов ответил отказом. Стюардесса вызвала супервайзера, который попросил экс-чемпиона UFC покинуть самолет. Видео инцидента распространилось в социальных сетях. Сам Нурмагомедов заявил, что сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию во время инцидента. По итогам внутреннего расследования авиакомпания заявила, что вернула россиянину и его спутникам деньги за билет.
«Какого черта он вообще пользовался услугами Frontier Airlines? У него больше денег, чем у кого-либо, а он остается скромным и летает на самолете дерьмовой авиакомпании. Я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы тебя сняли с рейса Frontier Airlines. Хабиб уже и не дерется ни с кем, потому что у него куча денег. Надо научить Хабиба летать чартерными рейсами. Особенно когда ты летишь из Вегаса в Сан-Франциско», — сказал Уайт на YouTube-канале Pardon My Take.
«Там, видимо, работают полные идиоты, поскольку рядом с аварийным выходом должен сидеть как раз такой человек, как Хабиб Нурмагомедов. Его озолотил не только я. После победы над Макгрегором у Хабиба был тур по мусульманским странам, он там получил кучу денег. Хабиб вообще не должен знать, что есть такой шлак, как Frontier Airlines», — добавил Уайт.
В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры. Россиянин ушел из спорта непобежденным с 29 выигранными поединками и тремя защитами титула. В октябре 2018 года он досрочно победил ирландца Конора Макгрегора в самом кассовом бою в истории смешанных единоборств.