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Гендиректор UFC: Надо научить Хабиба летать чартерными рейсами

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что непобежденный чемпион промоушена россиянин Хабиб Нурмагомедов не должен был пользоваться услугами американской авиакомпании Frontier Airlines, сотрудники которой сняли его с самолета.

Источник: Соцсети

Ранее Нурмагомедова сняли с самолета в США после споров со стюардессой. Бортпроводница спросила Нурмагомедова, который сидел в аварийном ряду, сможет ли он помочь пассажирам в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Спортсмен не понял, чего от него хотят, и вступил в спор. На просьбу пересесть на другое место Нурмагомедов ответил отказом. Стюардесса вызвала супервайзера, который попросил экс-чемпиона UFC покинуть самолет. Видео инцидента распространилось в социальных сетях. Сам Нурмагомедов заявил, что сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию во время инцидента. По итогам внутреннего расследования авиакомпания заявила, что вернула россиянину и его спутникам деньги за билет.

«Какого черта он вообще пользовался услугами Frontier Airlines? У него больше денег, чем у кого-либо, а он остается скромным и летает на самолете дерьмовой авиакомпании. Я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы тебя сняли с рейса Frontier Airlines. Хабиб уже и не дерется ни с кем, потому что у него куча денег. Надо научить Хабиба летать чартерными рейсами. Особенно когда ты летишь из Вегаса в Сан-Франциско», — сказал Уайт на YouTube-канале Pardon My Take.

«Там, видимо, работают полные идиоты, поскольку рядом с аварийным выходом должен сидеть как раз такой человек, как Хабиб Нурмагомедов. Его озолотил не только я. После победы над Макгрегором у Хабиба был тур по мусульманским странам, он там получил кучу денег. Хабиб вообще не должен знать, что есть такой шлак, как Frontier Airlines», — добавил Уайт.

В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры. Россиянин ушел из спорта непобежденным с 29 выигранными поединками и тремя защитами титула. В октябре 2018 года он досрочно победил ирландца Конора Макгрегора в самом кассовом бою в истории смешанных единоборств.