Гендиректор UFC: Надо научить Хабиба летать чартерными рейсами

«Какого черта он вообще пользовался услугами Frontier Airlines? У него больше денег, чем у кого-либо, а он остается скромным и летает на самолете дерьмовой авиакомпании. Я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы тебя сняли с рейса Frontier Airlines. Хабиб уже и не дерется ни с кем, потому что у него куча денег. Надо научить Хабиба летать чартерными рейсами. Особенно когда ты летишь из Вегаса в Сан-Франциско», — сказал Уайт на YouTube-канале Pardon My Take.