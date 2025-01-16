Чемпион UFC Двалишвили выбрал победителя боя Махачев — Царукян

— Я стараюсь не обращать внимания на такие вещи. Я концентрируюсь на том, что я должен делать сам. Подобные шутки на меня не влияют. Я люблю Магди, он хороший парень. Он тренируется с дагестанцами, потому что он и сам из Дагестана. Да, он жил в моем доме. Но я понимаю, почему он так поступает, — сказал Двалишвили на пресс-конференции.