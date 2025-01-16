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Чемпион UFC Двалишвили выбрал победителя боя Махачев — Царукян

Чемпион UFC Мераб Двалишвили рассказал, за кого будет болеть в главном поединке предстоящего турнира в Лос-Анджелесе.

Источник: Getty Images

Турнир UFC 311 возглавит бой за пояс в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

— Ислам — хороший чемпион, я уважаю. Но я дружу с Царукяном, он родился в Грузии. Сейчас мы оба подеремся с дагестанцами. Так что я хочу пожелать ему удачи. Вперед, Арман! Ты можешь шокировать мир!

— Твой друг Магди Амачов помогает Умару готовиться к бою против тебя. Тебя это раздражает?

— Я стараюсь не обращать внимания на такие вещи. Я концентрируюсь на том, что я должен делать сам. Подобные шутки на меня не влияют. Я люблю Магди, он хороший парень. Он тренируется с дагестанцами, потому что он и сам из Дагестана. Да, он жил в моем доме. Но я понимаю, почему он так поступает, — сказал Двалишвили на пресс-конференции.