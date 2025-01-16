«Рассчитываю на досрочную победу». Царукян поделился планом на бой с Махачевым

«Я был крайне удивлён, что являюсь трёхкратным андердогом, однако очень рад за фанатов, которые поставят на меня много денег. Я планирую доминировать в этом бою, так что я готов на протяжении всех 25 минут работать без перерыва. Я не позволю ему легко бороться, постараюсь вести бой в стойке. Я покажу всё, на сто способен.



Я рассчитываю на досрочную победу. Мне не нужен близкий поединок. Он чемпион, так что судьи могут отдать победу ему. Я покажу отличное выступление и докажу всем, что я нахожусь на совершенно другом уровне», — сказал Арман Царукян на пресс-конференции перед боем.