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Махачев назвал свою цель, без достижения которой не завершит карьеру: «У меня есть время»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что завершит карьеру, пока не завоюет второй пояс.

Источник: Getty Images

«Это не моя работа, это моя цель. Я не собираюсь уходить из этого спорта без второго пояса.

Белал — мой друг, мы вместе тренировались на прошлой неделе. Мы обсудим, все может измениться очень быстро. Я не собираюсь заканчивать карьеру, у меня есть время», — приводит слова Махачева Eurosport.