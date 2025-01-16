Махачев назвал свою цель, без достижения которой не завершит карьеру: «У меня есть время»

«Это не моя работа, это моя цель. Я не собираюсь уходить из этого спорта без второго пояса.



Белал — мой друг, мы вместе тренировались на прошлой неделе. Мы обсудим, все может измениться очень быстро. Я не собираюсь заканчивать карьеру, у меня есть время», — приводит слова Махачева Eurosport.