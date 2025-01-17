Вырос и живёт в России, но сменил флаг. За кого и почему дерётся Царукян

В России Царукян вырос и провёл практически всю свою жизнь. До 18 лет Арман жил в Хабаровске, занимался хоккеем в системе «Амура» и параллельно — вольной борьбой. При этом, как отмечал сам Царукян, в детстве и юности он любил подраться. В Хабаровске Арман и получил российское гражданство, а после совершеннолетия Царукян решил переехать в Краснодар. Пути Армана и хоккея разошлись, и он решил заняться смешанными единоборствами. А для того, чтобы выступать на турнирах в Москве и Подмосковье, ему нужно было переехать ближе — и Арман выбрал Краснодар, где, собственно, проживает и сейчас.