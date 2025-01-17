Царукян — очень сильный борец, но Махачев все равно борется ощутимо лучше. Объясняем разницу

Махачев был переведен Тьяго Мойзесом и оказался на спине, но фиксации там не было, 3 секунды провел Махачев на спине и перевернул Мойзеса. Бразилец взял спину, но тоже сразу слетел. Да, есть тейкдаун, есть постановка в позицию, но нет фиксации. С Крисом Уэйдом Махачев был пару минут на спине, но не после тейкдауна, а после свипа, это немного другое. Свипнуть могут и первоклассного борца, а вот перевести со стойки и зафиксировать на спине — гораздо более сложная задача. Такого Махачев с собой никому не позволял. И Царукян в первом бою не положил его на спину, не сел в позицию. C Волкановски Махачев оказался на спине после нокдауна, это тоже не в счет.