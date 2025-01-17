Мухаммад назвал идеальное время для боя с Рахмоновым за пояс UFC

«Думаю, сразу после Рамадана. Май, июнь — идеальные сроки для меня. На прошлой неделе я начал тренироваться с теми парнями в Вегасе. Это был хороший шок для организма. Это заставило меня проснуться. Это дало мне понять: “Все в порядке, мы должны быть в форме”. Так что мне просто приятно тренироваться. Я каждый день проходил там терапию, так что мое тело наконец-то пришло в норму и вернулось в прежнее состояние», — сказал Мухаммад в интервью MMA Junkie.