Появились новые подробности о скандальном рейсе Нурмагомедова в США

Абдель-Азиз заявил, что Нурмагомедов полетел скандальным рейсом, так как не хотел обижать друга, купившего ему билеты. Он призвал авиакомпанию Frontier Airlines принести извинения бойцу и назвал ее дерьмовой.
Ранее об инциденте высказался Нурмагомедов. Он отметил, что стюардесса общалась с ним в грубой форме, но он сделал все, чтобы не поддаваться на провокацию.
12 января сообщалось, что перед началом полета к месту спортсмена у аварийного выхода подошла бортпроводник, она спросила его о готовности помогать экипажу в случае нештатной ситуации, однако ответ ей не понравился. После этого россиянина сняли с рейса.