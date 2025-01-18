Махачев легендарной цитатой отреагировал на смену соперника на UFC 311 — вместо Царукяна выйдет Мойкано

«Что значит этот титул? Это значит, что ты лучший в мире. А если ты лучший в мире, то неважно, кто будет стоять напротив тебя. Что я скажу? Нет? НИКОГДА. Давай сделаем это», — написал Ислам в социальных сетях. Эта цитата Махачева стала легендарной: президент UFC Дэйна Уайт разместил ее на стене штаб-квартиры UFC, когда услышал в исполнении россиянина.