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Махачев легендарной цитатой отреагировал на смену соперника на UFC 311 — вместо Царукяна выйдет Мойкано

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на смену соперника по главному поединку турнира UFC 311, который пройдет в Лос-Анджелесе (США) в воскресенье, 19 января.

Источник: Getty Images

Махачев подерется за пояс против бразильца Ренато Мойкано, который заменил россиянина Армана Царукяна, выбывшего из-за травмы спины.

«Что значит этот титул? Это значит, что ты лучший в мире. А если ты лучший в мире, то неважно, кто будет стоять напротив тебя. Что я скажу? Нет? НИКОГДА. Давай сделаем это», — написал Ислам в социальных сетях. Эта цитата Махачева стала легендарной: президент UFC Дэйна Уайт разместил ее на стене штаб-квартиры UFC, когда услышал в исполнении россиянина.

Ислам Махачев провел 27 боев в ММА и одержал 26 побед. На счету Ренато Мойкано 20 выигрышей в 26 поединках.