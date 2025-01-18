Царукян сделал заявление после снятия с боя против Махачева: «Это самое тяжелое решение в карьере»

«С сожалением сообщаю всем, что новости о моем снятии с UFC 311 из-за травмы спины — правда. Это было самое тяжелое решение, которое я вынужден был принять за мою бойцовскую карьеру. Я бы хотел поблагодарить UFC за понимание. С нетерпением жду боя за чемпионский пояс UFC в будущем. Всем спасибо за поддержку», — написал Царукян в социальных сетях.