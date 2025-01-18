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Царукян сделал заявление после снятия с боя против Махачева: «Это самое тяжелое решение в карьере»

Российский боец UFC Арман Царукян сделал заявление после снятия с титульного поединка UFC в легком весе против россиянина Ислама Махачева.

Источник: Getty Images

Сегодня, 17 января, Царукян снялся с турнира UFC 311 из-за травмы спины — ему на замену выйдет бразилец Ренато Мойкано.

«С сожалением сообщаю всем, что новости о моем снятии с UFC 311 из-за травмы спины — правда. Это было самое тяжелое решение, которое я вынужден был принять за мою бойцовскую карьеру. Я бы хотел поблагодарить UFC за понимание. С нетерпением жду боя за чемпионский пояс UFC в будущем. Всем спасибо за поддержку», — написал Царукян в социальных сетях.

Ислам Махачев и Ренато Мойкано проведут титульный бой UFC в легком весе на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США) в воскресенье, 19 января.