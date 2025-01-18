Царукян снялся с боя против Махачева за сутки до UFC 311

О шансах Мойкано в титульнике в интервью «СЭ» высказался бывший боец UFC Алексей Олейник: «С одной стороны, подготовка у Ренато совсем не та. С другой, он парень крепкий. Мы с ним тренировались и работали в зале параллельно, несколько раз боролись. Физически очень развит, интересный боец. Но у него все-таки нет подготовки, а у Ислама есть. Я уверен, что Махачев сейчас в превосходной форме. Не думаю, что Мойкано сильнее Царукяна. Полагаю, он согласился на деньги, которые были предложены, чтобы подраться. Ксть и опасные моменты для Ислама: Мойкано хорошо бьет ногами, но все-таки уровень подготовки у него не тот, который был у Армана. Думаю, за счет опыта и профессионализма, Ислам должен справиться».