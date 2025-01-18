Оскорблял Макрона и предсказал бой с Махачевым. Кто подерется с Исламом вместо Царукяна

Мойкано любит делать интересные заявления, и претензии к Макрону — не самое интересное. В конце 2024 года бразилец выдал странный, но в итоге сбывшийся прогноз, согласно которому именно он подерется с Махачевым на UFC 311. «Я знаю, какие можно подобрать ключи к Махачеву, я знаю, как он будет действовать во время боя, — заявил Мойкано на YouTube-канале Show Me The Money. — Моя победа над Махачевым — лишь вопрос времени. Мне известно, что все вокруг в меня не верят, но мне на всех насрать. 19 января моим соперником будет не Дариуш — я подерусь за пояс, потому что Царукян снимется. Мы не просто так в одном карде, и я готов!».