Травма Царукяна показала, почему UFC все еще лучший промоушен мира

Получается, что в UFC снова показали великолепное умение договариваться и решать проблемы в кратчайшие сроки. Да, замена Царукяну вышла неравнозначной, но она и не могла быть другой. Дана Уайт выжал из откровенно плохой ситуации весьма приличный результат — это ли не повод гордиться? Вспомните, как всё работает в той же PFL: там Вадиму Немкову назначили одного соперника, потом — другого, от которого Вадим отказался, и теперь россиянин получит третьего оппонента. А в UFC всё работает как часы: что важно, спортсмены уважают своего работодателя и сами готовы идти навстречу. Это дорогого стоит.