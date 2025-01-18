Нурмагомедов отреагировал на снятие Царукяна с боя с Махачевым

«Я узнал об этом в час ночи перед сном. Честно говоря, это может произойти с кем угодно. Если помните март 2017 года, такое случилось и со мной. После этого я был госпитализирован, мне провели операцию, я вернулся и сказал руководству UFC: “Если в этом есть моя ошибка, то дайте мне лучшего из соперников. Я его побью и заслужу шанс на титульный бой”», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт UFC в Instagram*.