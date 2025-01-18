Нурмагомедов отреагировал на снятие Царукяна с боя с Махачевым

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Бывший обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пожелал россиянину Арману Царукяну восстановиться, отметив, что такая травма может произойти с кем угодно.
Поединок между действующим чемпионом в легком весе россиянином Исламом Махачевым, которого тренирует Нурмагомедов, и Царукяном должен был стать главным событием вечера UFC 311 в Лос-Анджелесе, который пройдет в ночь на 19 января, однако в пятницу Царукян был вынужден сняться из-за травмы. Его заменил бразилец Ренато Мойкано.
«Я узнал об этом в час ночи перед сном. Честно говоря, это может произойти с кем угодно. Если помните март 2017 года, такое случилось и со мной. После этого я был госпитализирован, мне провели операцию, я вернулся и сказал руководству UFC: “Если в этом есть моя ошибка, то дайте мне лучшего из соперников. Я его побью и заслужу шанс на титульный бой”», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт UFC в Instagram*.
«Хочу пожелать ему всего наилучшего. Он молод, силен, он должен пройти эту ситуацию и вернуться. У Мойкано большой опыт — он 10 или 11 лет в UFC. У него сейчас победная серия, он на пике, так что будет хороший бой. Конечно, это не Ислам против Армана, но поединок будет нелегким. Мы не будем недооценивать этого парня», — добавил он.
Махачеву 33 года. Россиянин с октября 2022 года владеет чемпионским поясом в легком весе. Всего на его счету 26 побед и одно поражение в ММА. Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). 35-летний Мойкано провел 26 поединков в MMA, одержав 20 побед при пяти поражениях, один бой завершился ничейным результатом.
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